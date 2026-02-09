µ¤°µ¤ÎÃ«¤¬ÄÌ²á¤·¤¿±Æ¶Á¤Ç¡¢ËÌ³¤Æ»Æâ¤Ï£²·î£¸ÆüÌë¤«¤é£¹ÆüÄ«¤Ë¤«¤±¤Æ¶ÉÃÏÅª¤ËÂçÀã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡££Ê£Ò¤Î´Ö°ú¤­±¿Å¾¤¬£¹Æü¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤°µ¤ÎÃ«¤¬ÄÌ²á¤·¤¿±Æ¶Á¤Ç¡¢»¥ËÚ¤Ç¤Ï¸áÁ°£±£°»þ¤Þ¤Ç¤Î£²£´»þ´Ö¤Ë£±£¹¥»¥ó¥Á¤Î¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿ÎÌ¤ÎÀã¤¬¹ß¤ê¡¢ÀÑÀã¤¬¤Þ¤¿£±£°£°¥»¥ó¥Á¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ËÌ³¤Æ»¥¨¥¢¥Ýー¥È¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Åìµþ¤Ç¤âÀã¤¬¹ß¤Ã¤¿±Æ¶Á¤Ç¡¢£¸Æü¤Ï£¶£¸ÊØ¤¬·ç¹Ò¤·¡¢¤ª¤è¤½£µ£°£°¿Í¤¬°ìÌë¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡££Ê£ÒËÌ³¤Æ»¤Ï£¹Æü