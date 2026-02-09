ÆüËÜ»þ´Ö6ÆüÌë¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃÄÂÎÍ½Áª¡¦¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¥ê¥º¥à¥À¥ó¥¹¡¿¥Ú¥¢¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡¿½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÊ¿¶ÑÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤¬11.5¡ó¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡¢´ØÅìÃÏ¶è¡Ë¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬9Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¸Ä¿Í»ëÄ°Î¨¤Ï6.6¡ó¡£½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤ÎºäËÜ²Ö¿¥¡Ê¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢¥Ú¥¢¤Î¡Ö¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡×¤³¤È»°±ºÍþÍè¡¢ÌÚ¸¶Î¶°ìÁÈ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤é¤Î°µ´¬¤Î±éµ»¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ