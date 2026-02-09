º£¥·¡¼¥º¥óºÇ¶¯´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç9ÆüÄ«¤Ï¸·¤·¤¤Îä¤¨¹þ¤ß¤È¤Ê¤ê¡¢Á´¹ñ¤Î9³ä°Ê¾å¡¢835ÃÏÅÀ¤ÇÅßÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¤ÏÄÌ¹Ô»ß¤á¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶¯´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç9ÆüÄ«¤Ï¹­¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÎä¤¨¹þ¤ß¡¢ºÇÄãµ¤²¹¤ÏËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚ»Ô¤Ç¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹8.3ÅÙ¡¢µÜ¾ë¡¦ÀçÂæ»Ô¤Ç¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹4.9ÅÙ¤Ê¤É¡¢ºÇÄãµ¤²¹0ÅÙÌ¤Ëþ¤ÎÅßÆü¤ÏÁ´¹ñ¤Ç835ÃÏÅÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤Î9ÆüÄ«¤ÎºÇÄãµ¤²¹¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹3.2ÅÙ¤Ç¡¢2·î¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹3ÅÙ°Ê²¼¤Ï42Ç¯¤Ö¤ê¤Èµ­Ï¿ÅªÎä¤¨¹þ¤ß