¥«¥ë¥Ó¡¼¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤ÎÀ½Ë¡¤Ç¡È¤Ï¤¸¤á¥«¥ê¥Ã¤È¤¢¤È¤«¤é¥µ¥¯¥µ¥¯¡É¤Î¿´ÃÏ¤è¤¤¿©´¶¤¬³Ú¤·¤á¤ëŽ¢¤¸¤ã¤¬¤ê¤³Ž£¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¡¢¡Ø¤¸¤ã¤¬¤ê¤³ ¥Î¥ê¥Î¥ê¥Î¥ê¥Î¥êÌ£¡Ù¤ò16Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤Î¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥óÅ¹ÊÞ¤Ç¿ôÎÌ¸ÂÄêÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Ë¤¤¤¯¤Ä¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤¢¤ë¡©¤´ÅöÃÏ¤¸¤ã¤¬¤ê¤³¡Ö¤¸¤ã¤¬¤ê¤³¡×¤Ï¡¢¡È½÷»Ò¹âÀ¸¤¬¥«¥Ð¥ó¤ËÆþ¤ì¤Æ»ý¤ÁÊâ¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¤ª²Û»Ò¡É¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢ÆÈ¼«¤ÎÀ½Ë¡¤Ç¡È¤Ï¤¸¤á¥«¥ê¥Ã¤È¤¢¤È¤«¤é¥µ¥¯¥µ¥¯¡É¤Î¿´ÃÏ¤è¤¤¿©´¶¤¬