JRÀ¾ÆüËÜ¤Ï9Æü¡¢ÂçÀã¤Î±Æ¶Á¤ÇÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤Ë»ÏÈ¯¤«¤é±¿Å¾¤ò¼è¤ê¤ä¤á¤¿¡£Ê¼¸Ë¸©¤Î»³±¢Àþ¾ëºê²¹Àô¡½ÉÍºä´Ö¤Ï½ªÆü±¿µÙ¡£ÆÃµÞ¤Ï¤Þ¤«¤¼¡¢¤­¤Î¤µ¤­¡¢¤³¤¦¤Î¤È¤ê¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ï¤¯¤È¤Î°ìÉô¤¬ÉôÊ¬±¿µÙ¤·¤¿¡£JRÀ¾¤Ï¡¢Å·¸õ¤¬²óÉü¤·¤Æ¤â½üÀã¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê±¿Å¾·×²è¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ê¤É¤ÇºÇ¿·¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£