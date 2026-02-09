2·î9Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö8Æü¡¢ÆüÉÕ¤Ï°Ê²¼Æ±¡Ë¡£NBA¤Ï¡¢15Æü¤Ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¯¥ê¥Ã¥Ñー¥º¤Î¥Ûー¥à¡¢¥¤¥ó¥Æ¥å¥¤¥Ã¥È¡¦¥Éー¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖNBA¥ªー¥ë¥¹¥¿ー2026¡×¥µ¥¿¥Çー¥Ê¥¤¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î1¤Ä¡¢¡È¥¹¥Æ¥¤¥È¥Õ¥¡ー¥à 3¥Ý¥¤¥ó¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡É¤Ø»²Àï¤¹¤ë8Áª¼ê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ 8Áª¼ê¤Î¤¦¤Á¡¢¥Ç¥Ó¥ó¡¦¥Ö¥Ã¥«ー¡Ê¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥µ¥ó¥º¡Ë¡¢¥¿¥¤¥êー¥¹¡¦¥Þ¥¯¥·ー¡Ê¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢