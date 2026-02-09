MTG¤¬Å¸³«¤¹¤ëÈþÍÆ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖReFa¡Ê¥ê¥Õ¥¡¡Ë¡×¤Ï3·î2Æü¡¢¡ÖReFa HEART BRUSH¡Ê¥ê¥Õ¥¡¥Ï¡¼¥È¥Ö¥é¥·¡Ë¡×¤Î¿·¥«¥é¡¼¡ÖSunrise¡Ê¥µ¥ó¥é¥¤¥º¡Ë¡×¤ò¸ÂÄêÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£¢£ZOZOTOWN¸ÂÄê¤Ç¤ÎÈÎÇäÆ±¾¦ÉÊ¤Ï¡¢2022Ç¯¤ËÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤¿¥Ï¡¼¥È·¿¤¬ÆÃÄ§¤Î¥Ø¥¢¥Ö¥é¥·¤Ç¤¹¡£¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖSunrise¡Ê¥µ¥ó¥é¥¤¥º¡Ë¡×¤Ï¡¢Ã¸¤¤Ä«¾Æ¤±¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥«¥é¡¼¡£ZOZOTOWN¸ÂÄê¤Ç¤ÎÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³Ê¤Ï3,300±ß¡£¡Ê¥Õ¥©¥ë¥µ¡Ë