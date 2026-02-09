¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û A¤§! group¤ÎËöß·À¿Ìé¤¬¡¢¡ØandBOY¡Ùvol.5¡Ê2·î9ÆüÈ¯Çä¡Ë¤ÎÉ½»æ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ¢£ÃæÌÌ¤Ç¤Ï¡È¥Ð¥ó¥É¥Þ¥ó¤Î1Æü¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë»£±Æ 2·î25Æü¤Ë2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØRunway¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¤¹¤ëA¤§! group¤è¤ê¡¢Ëöß·À¿Ìé¤¬ÅÐ¾ì¡£¥Ï¥¤¥Èー¥ó¥Ø¥¢¤È¥¹¥Ñ¥¤¥·ー¤Ê¥ì¥¶ー¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤¬Ëöß·¤ÎÃË¤é¤·¤¤Ì¥ÎÏ¤ò°ú¤­½Ð¤¹¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤À¤¬¡¢¤½¤Î¼ê¤Ë¤ÏÃ¸¤¤ÀÖ¿§¤ÎËÀÉÕ¤­¥­¥ã¥ó¥Ç¥£&#1254