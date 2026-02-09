BTS¤ÎV¤¬¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£ÇÐÍ¥¤Î¥Ñ¥¯¡¦¥Ò¥ç¥ó¥·¥¯¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤äÀÖÈ±»Ñ¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾þ¤é¤Ê¤¤»Ñ¤¬ÏÃÂê¡ªBTS V¤ÎÂ¿¿ô¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀÖÈ±¥·¥ç¥Ã¥È¤â¡ªBTS V¤¬¾þ¤Ã¤¿¡ØGQ KOREA¡Ù2·î¹æÉ½»æ①② ¢£BTS V¤¬¥á¥ó¥Ðー¤È¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡ª¥­¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤ÏÆüËÜ¸ì¤Î¶Á¤­ V¤¬¸ø³«¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ï20Ëç¡£¥­¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¸ì¤Î¶Á¤­¤Ç¡Ö1·î¤ª¤ï¤ê 2·î¤Ï¤¸¤á¡×¤ÈÆÉ¤á¤ë¥Ï¥ó¥°¥ë¤¬µ­¤µ¤ì