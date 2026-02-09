ÂçÎÓÁÈ [Åì¾Ú£Ð] ¤¬2·î9ÆüÃë(12:00)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£26Ç¯3·î´üÂè3»ÍÈ¾´üÎß·×(4-12·î)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ42.8¡óÁý¤Î1516²¯±ß¤Ë³ÈÂç¤·¤¿¡£ Ê»¤»¤Æ¡¢ÄÌ´ü¤ÎÆ±Íø±×¤ò½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î1720²¯±ß¢ª2050²¯±ß(Á°´ü¤Ï1522²¯±ß)¤Ë19.2¡ó¾åÊý½¤Àµ¤·¡¢Áý±×Î¨¤¬13.0¡óÁý¢ª34.7¡óÁý¤Ë³ÈÂç¤·¡¢½¾Íè¤Î7´ü¤Ö¤ê¤Î²áµîºÇ¹â±×Í½ÁÛ¤ò¤µ¤é¤Ë¾å¾è¤»¤·¤¿¡£ ²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿¾åÊý½¤Àµ¸å¤ÎÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿10-3·î´ü(²¼´ü)¤ÎÏ¢·ë