½°µÄ±¡Áªµó¤Ï2·î8Æü¤ËÅê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¸©Æâ6¤Ä¤Î¾®Áªµó¶èÁ´¤Æ¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤Î¸õÊä¤¬ÅöÁª¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾®Áªµó¶è¤ÇÅöÁª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â¼«Ì±ÅÞ¤Î´ßÅÄÊ¸Íº¤µ¤ó¡¢Ê¿¸ýÍÎ¤µ¤ó¡¢ÀÐ¶¶ÎÓÂÀÏº¤µ¤ó¡¢¿·Ã«ÀµµÁ¤µ¤ó¡¢»³ËÜ¿¼¤µ¤ó¡¢¾®ÎÓ»ËÌÀ¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¸©ÆâÁ´¤Æ¤ÎÁªµó¶è¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤Î¸õÊä¤¬ÅöÁª¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¾®Áªµó¶èÀ©¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤«¤é½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£¹­Åç5¶è¤Ç½éÅöÁª¤·¤¿»³ËÜ¤µ¤ó¤Ï9ÆüÄ«¡¢³¹Æ¬¤ËÎ©¤Á´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¢£¹­Åç5¶è¤ÇÅöÁª »³ËÜ¿¼¤µ¤ó¡Ö¤·¤Ã