Æî³¤¥­¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º»³Î¤Î¼ÂÀ¡Ê48¡Ë¤¬9Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖDayDay.¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°9»þ¡Ë¤ËMC¤È¤·¤ÆÀ¸½Ð±é¡£½°±¡Áª¤ÎVTR¤Ë¾®À¼¤Ç¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤¿²»À¼¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢8ÆüÅê³«É¼¤µ¤ì¤¿½°±¡Áª¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤ÆVTR¤òÎ®¤·¤¿¡£¼«Ì±ÅÞÇÉÈ¶¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼Î¢¶â»ö·ï¤ò¤á¤°¤êÉÔµ­ºÜ¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¸µ¸ÞÎØÃ´ÅöÁê¤Î´ÝÀî¼îÂå»á¤ÏÁ°²ó¤Î½°±¡Àï¤ÇÍîÁª¤·¤¿¤¬¡¢1Ç¯4¥«·î¤Ö¤ê¤Ë¹ñÀ¯Éüµ¢¤·¤¿¡£VTR¤Ç¤Ï´ÝÀî»á¤¬³¹Æ¬±éÀâ¤Ç¡Ö»ä¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯Á´¿ÈÁ´Îî¤Ç»Ù¤¨¤¿