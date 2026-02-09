ÁíÌ³¾Ê¤Ï¤­¤Î¤¦¡Ê2·î8Æü¡ËÅê³«É¼¤ÎÂè51²ó½°µÄ±¡µÄ°÷Áªµó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾®Áªµó¶è¤ÎÅêÉ¼Î¨¤Ï56.26%¤À¤Ã¤¿¤È¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿¿Åß¤ÎÁªµó¤ÇÅêÉ¼Î¨¤ÎÄã²¼¤â·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Á°²ó¡¢2024Ç¯¤ÈÈæ¤Ù2.41¥Ý¥¤¥ó¥È¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£