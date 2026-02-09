ÅìµþÅÔ¹¾¸ÍÀî¶è¤ÎÏ©¾å¤ÇºòÇ¯9·î¡¢Ãæ¹ñÀÒ¤Î3¿Í¤ËºÅÎÞ¥¹¥×¥ì¡¼¤ò¤«¤±·Ú½ý¤òÉé¤ï¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£ÁÜºº1²Ý¤Ï9Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢½ý³²¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤â½»½ê¿¦¶ÈÉÔ¾Ü¡¢ÅçÅÄ»°ÏºÍÆµ¿¼Ô¡Ê40¡Ë¤ÈÌîËÜ¹ÔÍµÍÆµ¿¼Ô¡Ê45¡Ë¤òÂáÊá¤·¤¿¡£ÁÜºº1²Ý¤Ë¤è¤ë¤È¡¢3¿Í¤ÈÍÆµ¿¼Ô¤é¤ËÌÌ¼±¤Ï¤Ê¤¤¤È¤ß¤é¤ì¡¢·Ð°Þ¤òÄ´¤Ù¤ë¡£ÂáÊáÍÆµ¿¤ÏºòÇ¯9·î24Æü¸áÁ°¡¢Æ±¶èÅì¾®´ä5ÃúÌÜ¤ÎÏ©¾å¤Ç¡¢¶á¤¯¤Î°û¿©Å¹¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë30Âå¤ÎÃË½÷3¿Í¤ËºÅÎÞ¥¹¥×¥ì¡¼¤ò¤«¤±¡¢ÌÜ¤Ë¤±¤¬¤òÉé¤ï¤»¤¿µ¿