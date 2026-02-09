¡ÚJackery ¥Ýー¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¡ÖJE-1500D¡×¡Û ²áµî²Á³Ê¡§141,791±ß ¥»ー¥ë²Á³Ê¡§82,390±ß ³ä°úÎ¨¡§42¡ó Amazon¤Ë¤Æ¡¢Jackery (¥¸¥ã¥¯¥ê) ¤Î¥Ýー¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¡ÖJE-1500D¡×¤¬³ä°ú²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢Jackery¤ÎÆ±¥¯¥é¥¹¤Îµì¥â¥Ç¥ë¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢¥µ¥¤¥º¤¬Ìó44%¡¢½ÅÎÌ¤ÏÌó15%ºï¸º¡£1536Wh(40Ah/38.4V)¡¢2000W¹â½ÐÎÏ¤Ç¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤âÄ¹»þ´Ö²ÈÅÅ