1.¤Þ¤ó´Ý¤Ë¤¦¤º¤¯¤Þ¤ë Ç­¤Ï¡¢¤ªÊ¢¤¬ÄË¤¤¤ÈÂÎ¤ò´Ý¤á¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿Í´Ö¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢¤ªÊ¢¤Ë¼ê¤ò²¡¤µ¤¨¤Æ¤·¤ã¤¬¤ß¤³¤à¤È¤¤¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤ÈÆ±ÍÍ¤Ç¤¹¡£ËÜÇ½Åª¤Ë¤ªÊ¢¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÌÌ¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²Ä°¦¤é¤·¤¯´Ý¤Þ¤Ã¤Æ¿²¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¡¢Ê¢ÄË¤ËÂÑ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥±ー¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ ¤Þ¤¿¡¢ÅÚ²¼ºÂ¤Î¤è¤¦¤ËÁ°Â­¤ò¿­¤Ð¤¹Ç­¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£´é¤ä¤ªÊ¢¤ò¾²¤Ë¤Ú¤Ã¤¿¤ê¤ÈÉÕ¤±¤ÆÁ°Â­¤ò¿­¤Ð¤¹ÂÎÀª¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Ê¢ÄË