¡Ú¥ß¥¹¥¿ー¥Éー¥Ê¥Ä¡Û¤«¤é¡ÚGODIVA¡Ê¥´¥Ç¥£¥Ð¡Ë¡Û¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë¿·ºî¥Éー¥Ê¥Ä¤¬ÅÐ¾ì¡ª ¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ÎÉ÷Ì£¤äÁÇºà¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤âÌ£¤ï¤¤¤Ë¤â¥ê¥Ã¥Á´¶¤¬Éº¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÏÁ´5¼ïÎà¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¤È¤¯¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Éー¥Ê¥Ä¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£2·îÃæ½Ü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄêÈÎÇä¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤ÏÁá¤á¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£ ¤´Ë«Èþ·Ï¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Éー¥Ê