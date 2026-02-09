ÄÅ»³»ÔÄ¹Áª¤Ç½éÅöÁª¡¿¸÷°æÁï¤µ¤ó ¸½¿¦¤È¿·¿Í¹ç¤ï¤»¤Æ3¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¤¿ÄÅ»³»ÔÄ¹Áªµó¤¬8Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¿·¿Í¤Ç°å»Õ¤Î¸÷°æÁï¤µ¤ó¡Ê40¡Ë¤¬½éÅöÁª¤·¤Þ¤·¤¿¡£ Ìµ½êÂ°¡¦¿·¿Í¤Ç°å»Õ¤Î¸÷°æÁï¤µ¤ó¡Ê40¡Ë¤Ï¡¢Ìó1Ëü7400É¼¤ò³ÍÆÀ¡£ ¸½¿¦¤Ç3²óÌÜ¤ÎÅöÁª¤òÌÜ»Ø¤·¤¿Ã«¸ý¤µ¤ó¤òÌó2500É¼¤Îº¹¤ÇÇË¤ê¡¢»°¤Ä¤É¤â¤¨¤ÎÁªµóÀï¤òÀ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£ Åê³«É¼¤¬½°±¡Áª¤È½Å¤Ê¤Ã¤¿ÄÅ»³»ÔÄ¹Áª¤ÎÅêÉ¼Î¨¤Ï¡¢Á°²ó¤è¤ê10¥Ý¥¤¥ó¥È°Ê¾å¹â¤¤58.84¡ó¤Ç¤·¤¿¡£ ¡ÊÄÅ