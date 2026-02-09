¼«Ì±ÅÞ¤Î°µ¾¡¡£ÈæÎãÂåÉ½¤Ç¤Ï¡¢Ì¾Êí¤Î²¼¤Î½ç°Ì¤Î¸õÊä¼Ô¤âÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÈÉ®ÃÌ¥Û¥¹¥Æ¥¹¡É ÀÆÆ£Î¤·Ã»á Ž¢Åö»ö¼Ô¤¬µÄ²ñ¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ï¡¢Âç¤­¤Ê°ÕµÁ¤¬¤¢¤ëŽ£ ÈæÎã Åì³¤¥Ö¥í¥Ã¥¯¡¦¼«Ì±ÅÞÃ±ÆÈ¸õÊä¤È¤·¤Æ½éÅöÁª¡Ú½°µÄ±¡Áªµó¡Û Ä°³Ð¾ã³²¤¬¤¢¤ê¡ÖÉ®ÃÌ¥Û¥¹¥Æ¥¹¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÀÆÆ£Î¤·Ã¤µ¤ó¡£ ÈæÎãÅì³¤¥Ö¥í¥Ã¥¯¡¦¼«Ì±ÅÞ¤ÎÃ±ÆÈ¸õÊä¤È¤·¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡ÖµÄ²ñ¤¬ÊÑ¤ï¤ì¤Ð¼Ò²ñ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡× ¡ÊÀÆÆ£Î¤·Ã¤µ¤ó¡Ë