ÊüÁ÷ºî²È¤ÎÌî¡¹Â¼Í§µª»Ò»á¡Ê51¡Ë¤¬¡¢8ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓÆüÍËÆü¤Î¤½¤ì¡×¡ÊÆüÍË¸å4¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£»Ò°é¤Æ¤Ç¤ÎÊì¿Æ¤Î±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£Î¾¿Æ¤Î¿ÍÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ìî¡¹Â¼¤Ï¡ÖÉã¤Ï²ÉÌÛ¤Ê¾¼ÏÂ¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡¢Êì¤ÎÊý¤Ï¤è¤¦¤·¤ã¤Ù¤ëÂçºå¤Î¥ª¥Ð¥Á¥ã¥ó¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¤´¶¤¸¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤ÈÁÈ¤ó¤ÀÌ¡ºÍ¥³¥ó¥Ó¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿Ìî¡¹Â¼¡£¥³¥ó¥Ó²ò»¶¸å¡¢OLÀ¸³è¤ä·ëº§¡¢»Ò°é¤Æ¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤ÏÊü