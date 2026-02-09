ÁíÌ³¾Ê¤Ï9Æü¡¢½°±¡Áª¤ÎÅêÉ¼Î¨¤¬¾®Áªµó¶è¤Ç56.26¡ó¡¢ÈæÎãÂåÉ½¤¬56.25¡ó¤Ç³ÎÄê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£2024Ç¯Á°²óÁª¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢6²óÏ¢Â³¤Î50¡óÂæ¡£Àï¸å5ÈÖÌÜ¤ËÄã¤¤¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£