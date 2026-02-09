Stray Kids¤ÎI.N¤¬¡¢25ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¡¢¿´²¹¤Þ¤ëÁ±¹Ô¤ò¼ÂÁ©¤·¤¿¡£I.N¤Ï¼«¿È¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¢¤ë2·î8Æü¡¢¹ñÎ©¤¬¤ó¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÁí³Û1²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó1000Ëü±ß¡Ë¤ò´óÉÕ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛI.N¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¥Ñ¡¼¥Þ¡ß´ã¶À¤Ç¡ÈÈà»á´¶¡É¤³¤Î´óÉÕ¶â¤Ï¡¢¹ñÎ©¤¬¤ó¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¼Ò²ñÅª¤Ëº¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¤¬¤ó´µ¼Ô¤Î¼£ÎÅÈñ¤ä¡¢¾®»ù¡¦ÀÄ¾¯Ç¯¤¬¤ó´µ¼Ô¤Î¿´Íý¼£ÎÅ»Ù±ç¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡áOSEN¡ËI.NI.N¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿°¦¤ò