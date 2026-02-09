¡þÊÆÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ª¡¼¥×¥óºÇ½ªÆü¡Ê2026Ç¯2·î8Æü¥¢¥ê¥¾¥Ê½£TPC¥¹¥³¥Ã¥Ä¥Ç¡¼¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥àC¡á7261¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼71¡ËÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤«¤é½Ð¤¿16Ç¯¡¢17Ç¯Âç²ñÇÆ¼Ô¤Î¾¾»³±Ñ¼ù¡Ê33¡áLEXUS¡Ë¤Ï4¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢1¥Ü¥®¡¼¤Î68¤Ç²ó¤ê¡¢ÄÌ»»16¥¢¥ó¥À¡¼¤Î¼ó°Ì¥¿¥¤¤Ç¥Û¡¼¥ë¥¢¥¦¥È¤·¤¿¤¬¡¢¥¯¥ê¥¹¡¦¥´¥¿¥é¥×¡Ê26¡áÊÆ¹ñ¡Ë¤È¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ËÇÔ¤ì2°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£Âç²ñ3¾¡ÌÜ¡¢ºòµ¨³«ËëÀï¥¶¡¦¥»¥ó¥È¥ê¡¼°ÊÍè¤Î¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»12¾¡ÌÜ¤Ë¤ÏÆÏ¤«