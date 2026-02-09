乃木坂46が、2026年第1弾となる41stシングルを4月8日にリリースする。 （関連：乃木坂46 菅原咲月、櫻坂46 山粼天、日向坂46 宮地すみれ……2026年、20歳メンバーが映す3坂道の次世代像） 本情報は、自身の冠バラエティ番組『乃木坂工事中』（テレビ東京系）にて発表されたもの。また、2月15日放送の同番組にて、今作のフォーメーションが発表となる。 本作は初回仕様限定盤A～Dまで