「gelato pique（ジェラート ピケ）」は、3月11日（水）から、サンリオキャラクターズとの初コラボコレクションを、「GELATO PIQUE LIMITED CONCEPT STORE」対象4店舗などで発売する。【写真】ふわもこでかわいい！サンリオ×「ジェラピケ」コラボ商品一覧■ハローキティとシナモロールをデザイン今回登場する「GELATO PIQUE ・ SANRIO CHARACTERS」は、ブランドアイコンの“もこもこのボーダーアイテム”を着用しているハロ