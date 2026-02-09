¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎò»ËÅªÂç¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿½°µÄ±¡Áªµó¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¡¢Á´¤Æ¤ÎµÄÀÊ¤¬³ÎÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£³ÆÅÞ¡¢ÌÀ°Å¤¬Ê¬¤«¤ì¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹â»ÔÁíÍý¤Ï¸á¸å¡¢µ­¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤­¡¢º£¸å¤Î¹ñ²ñ±¿±Ä¤ÎÊý¿Ë¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤­¤Î¤¦¹Ô¤ï¤ì¤¿½°µÄ±¡Áªµó¤ÏÁ´¤Æ¤ÎµÄÀÊ¤¬³ÎÄê¤·¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÏÃ±ÆÈ¤ÇÁ´ÂÎ¤Î3Ê¬¤Î2¤ò¾å²ó¤ë316µÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Îò»ËÅªÂç¾¡¤ò¼ý¤á¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤Ï¸ø¼¨Á°¤Î172µÄÀÊ¤òÂç¤­¤¯²¼²ó¤ë49µÄÀÊ¤È»´ÇÔ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢µÄÀÊ¤òÂç¤­