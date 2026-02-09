¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¡Ê¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¡ËÎ¨¤¤¤ëÍ¿ÅÞ¤¬½°±¡Áª¤ÇÂç¾¡¤·¤¿/Rodrigo Reyes Marin/Pool/Reuters¡ÊCNN¡Ë½°±¡Áª¤¬8Æü¡¢Åê³«É¼¤µ¤ì¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬°µ¾¡¤·¤¿¡£NHK¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ë¤è¤ëÂç¤­¤ÊÅÒ¤±¤ÏÀ®¸ù¤·¤¿¡£¹â»Ô»á¤ËÂÐ¤¹¤ë¿®Ç¤ÅêÉ¼¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤¿º£²ó¤ÎÁªµó¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ï465µÄÀÊ¤Î¤¦¤Á310µÄÀÊ°Ê¾å¤ò³ÍÆÀ¡£°ì¤Ä¤ÎÀ¯ÅÞ¤¬½°±¡¤Ç3Ê¬¤Î2°Ê¾å¤ÎµÄÀÊ¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¤Î¤ÏÂè2¼¡À¤³¦ÂçÀï¸å½é¤á¤Æ¡£Í¿ÅÞ¤È¤·¤Æ¤Ï340µÄÀÊ¤òÄ¶¤¨¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬