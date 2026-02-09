【ポケモンカフェ（東京・日本橋）】 3月23日～6月下旬 休業予定 所在地： 東京都中央区日本橋二丁目11番2号 日本橋髙島屋S.C.東館5階 ポケモンは東京都中央区日本橋の「ポケモンカフェ（東京・日本橋）」にて、3月23日から6月下旬まで改装のため臨時休業する。 工事の状況により、予告なく休業期間が前後する可能性があるという。営業再開日な