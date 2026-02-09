¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/02/09¡Û²Î¼ê¤ÎLiSA¤¬2·î8Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¹õ¤Î¥í¥Ã¥¯¤Ê¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È°áÁõ¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û38ºÐµ´ÌÇ²Î¼ê¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×ÊÒÂ­ÌÖ¥½¥Ã¥¯¥¹¤Î¸ÄÀ­ÇÉ¥ß¥Ë¥¹¥«»Ñ¢¡LiSA¡¢¥ß¥Ë¥¹¥«¡õÌÖ¥¿¥¤¥Ä¤ÇÈþµÓÈäÏªLiSA¤Ï¡Ö¡ØBLARE FEST.2026¡Ù¤Û¤ó¤ó¤ó¤ó¤Ã¤È¤¦¤ËºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡ªÀä·Ê¤À¤Ã¤¿⋯¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡ÖLiSA¡×¤Î¥í¥´¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥Õ¥é¥Ã¥°¤ÎÁ°¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤ë»Ñ¤òÅê¹Æ¡£é¬é¯¤Ê¤É¤Î»É½«¤È¥¹¥¿¥Ã