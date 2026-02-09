材料はたったの2つ。調味料も、酒・塩・しょうゆだけ。それでも、驚くほどおいしいのが、この〈かぶのみぞれ豆乳鍋〉です。切り方を変えたかぶの食感が楽しく、葉まで余さず活用。豆乳とみぞれのとろみに鶏だしのうまみがやさしくなじみ、最後の一滴まで自然と手が伸びる味わいに仕上がります。『かぶのみぞれ豆乳鍋』のレシピ材料（2〜3人分）鶏ひき肉……300g かぶ……5個 かぶの葉……5個分 豆乳（成分無調整）……2カップ 〈下