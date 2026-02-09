¤½¤â¤½¤â¡Ö°äÅÁ¡×¤È¤Ï²¿¡© °äÅÁ¤¬¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤é¤·¤µ¡×¤ò·Á¤Å¤¯¤ë ¿Í´Ö¤ÏÉã¿Æ¤ÎÀº»Ò¤ÈÊì¿Æ¤ÎÍñ»Ò¤«¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ìËÜ¤ÎÀ÷¿§ÂÎ¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤­¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤«¡¢¡Ö°äÅÁ¡×¤Ï¿Æ¤«¤é»Ò¤Ø¤ÈÀ¤Âå¤òÄÌ¤·¤Æ¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤­¤¿ÆÃÄ§¤äÂÎ¼Á¡¢¿Æ¤È»Ò¤ò»÷¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤È¤¤¤Ã¤¿¥¤¥áー¥¸¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£ ¤·¤«¤·¡¢Àº»Ò¤ÈÍñ»Ò¤¬¤Ä¤¯¤é¤ì¤ëºÝ¤Ë¤ÏÀ÷¿§ÂÎ¤¬Ê¬Îö¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤É¤Á¤é¤«¤Ò¤È¤Ä¤¬¥é¥ó¥À¥à¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¡Ö¸º¿ôÊ¬Îö¡×¤¬µ¯¤­¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢À÷¿§