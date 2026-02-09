¥É¥ë±ß¤ÏÉÔ°ÂÄê¤ÊÆ°¤­·ÑÂ³¡áÅìµþ°ÙÂØ ¥É¥ë±ß¤ÏÄ«¤«¤éÉÔ°ÂÄê¤ÊÆ°¤­¡¢½°±¡Áª¤ò¼õ¤±¤¿±ßÇä¤ê¤È¡¢²ðÆþ·Ù²ü´¶¤Î±ßÇã¤¤¡¢ºàÎÁ½Ð¿Ô¤¯¤·´¶¤«¤é¤ÎÄ´À°Çä¤ê¤Ê¤É¤¬¸òºø¤·¡¢¾å²¼¤Ë¿¶¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ì»þ156.22¤Þ¤Ç²¼¤²¤ë¤â¡¢156±ßÂæ¸åÈ¾¤ò²óÉü¡£ usdjpy 156.71