USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK10.966.238.807.59 1MO9.906.258.267.24 3MO9.806.558.467.48 6MO9.636.758.547.74 9MO9.606.948.627.88 1YR9.476.958.657.94 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK9.0711.138.49 1MO8.769.918.08 3MO9.129.748.20 6MO9.239.77