Ìó1Ç¯Á°¤ÎÅß¡¢ÌÜ¤¬³Ð¤á¤¿½Ö´Ö¡¢º¸È¾¿È¤¬Æ°¤«¤º·ãÄË¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¡£²¿¤¬µ¯¤­¤¿¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤â¡¢¡ÖÇ¾¤Ë²¿¤«¤¬µ¯¤­¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄ¾´¶¤·¡¢µßµÞ¼Ö¤Ç±¿¤Ð¤ì¤¿Àè¤Ç¹ð¤²¤é¤ì¤¿¿ÇÃÇ¤Ï¡ÖÇ¾¹¼ºÉ¡×¡£ÉÔ°Â¤Ë²¡¤·¤Ä¤Ö¤µ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Êì¤Î¸ÀÍÕ¡Öº£¤¬ºÇ°­¤Ê¤é¡¢¤¢¤È¤Ï¾å¤¬¤ë¤À¤±¡×¡ÖÀ¸¤­¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç´ÝÌÙ¤±¡×¤ËÎå¤Þ¤µ¤ì¡¢ÊÒ¼ê¤Ç¤Ç¤­¤ë¹©É×¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤éÆü¾ï¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£º£¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÁ°¸þ¤­¤Ê»ÑÀª¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¤¹¤ß¤Ø¤Á¤ã¤ó¡Ê¡÷sum