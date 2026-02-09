¹á¹Á¹ñ²È°ÂÁ´°Ý»ýË¡°ãÈ¿¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿¹á¹Á¤Î¿·Ê¹¡Ö¥ê¥ó¥´ÆüÊó¡×¤ÎÁÏ¶È¼Ô¡¦óÕÃÒ±Ñ»á¤ËÂÐ¤·¡¢ºÛÈ½½ê¤Ï¶Øîþ20Ç¯¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹á¹Á¤Î¿·Ê¹¡Ö¥ê¥ó¥´ÆüÊó¡×¤ÎÁÏ¶È¼Ô¡¦óÕÃÒ±Ñ»á¡Ê78¡Ë¤Ï¡¢³°¹ñÀªÎÏ¤È·ëÂ÷¤·¤Æ¹ñ²È¤Î°ÂÁ´¤Ë´í³²¤ò²Ã¤¨¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢¹á¹Á¹ñ²È°ÂÁ´°Ý»ýË¡°ãÈ¿¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¡¢µîÇ¯12·î¡¢Í­ºáÈ½·è¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÛÈ½½ê¤Ï¡¢óÕ»á¤¬¡ÖÃæ¹ñ¤ËÂÐ¤·º¨¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ê¤É¤ËÂÐ¤·Ãæ¹ñ¤ä¹á¹ÁÀ¯ÉÜ¤Ø¤ÎÀ©ºÛ¤ò