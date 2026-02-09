¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ç¸·¤·¤¤´¨¤µ¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥­¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï8Æü¡¢Ï¢ÆüÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¥í¥·¥¢·³¤Ë¤è¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼»ÜÀß¤Ø¤Î¹¶·â¤Ç¡¢¼óÅÔ¤ÎÅÅÎÏ¾õ¶·¤¬ºÇ¤âº¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¤ÈÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥¼¥ì¥ó¥¹¥­¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï8Æü¡¢¼óÅÔ¥­¡¼¥¦¤Ç¤Ï¡ÖÅÅÎÏ¤äÃÈË¼¶¡µë¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÌÌ¤ÇºÇ¤âº¤Æñ¤Ê¶ÉÌÌ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î1½µ´Ö¤À¤±¤Ç¡¢¥í¥·¥¢·³¤¬Ìµ¿Íµ¡2000µ¡°Ê¾å¡¢Í¶Æ³ÇúÃÆ1200È¯¡¢¥ß¥µ¥¤¥ë116È¯¤òÈ¯¼Í¤·¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼»ÜÀß¤¬