½°µÄ±¡Áªµó¤Ï¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î¿Íµ¤¤òÄÉ¤¤É÷¤Ë¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬½©ÅÄ1¶è2¶è¤ÇµÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤¬½©ÅÄ3¶è¤ÎµÄÀÊ¤ò»à¼é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£6¿Í¤¬ÍðÎ©¤·¤¿½©ÅÄ1¶è¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤ÎÉÚ³ßÇîÇ·»á¤¬6Ëü5,940É¼¤ò½¸¤á¡¢¤Û¤«¤Î¸õÊä¤òÂç¤­¤¯°ú¤­Î¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£6²óÏ¢Â³¤ÎÅöÁª¤Ç¤¹¡£¼«Ì±ÉÚ³ßÇîÇ·»á¡Ö¹ñ¤ØÍ×Ë¾¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÍ×Ë¾¤¹¤ë¡£¸©¤Ç¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤Ï¸©¤Ç¤ä¤ë¡£»Ô¤Ç¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤Ï»Ô¤Ç¤ä¤ë¡£Í½»»¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¤ï¤ì¤ï¤ì¤¬°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤Ã¤Æ½©ÅÄ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤³