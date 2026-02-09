2026Ç¯WBC¡Ê¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ë¤ò¹µ¤¨¤¿´Ú¹ñÂåÉ½¤Ë¡È°­Ì´¤ÎÏ¢º¿¡É¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¸½»þÅÀ¤Ç4¿Í¤ÎÁª¼ê¤ÎÉé½ý·ç¾ì¤¬³ÎÄê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¸·¤·¤¤¾õ¶·¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£2009Ç¯¤ÎÂè2²óÂç²ñ°ÊÍè¡¢17Ç¯¤Ö¤ê¤Î1¼¡¥é¥¦¥ó¥ÉÆÍÇË¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ËÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ÉÇ÷ÎÏ¤Î¡È³«µÓ¡É¤â¡ª´Ú¹ñ¥×¥íÌîµå¡ÈÈþµÓÈþ½÷¡É¤ÎÂçÃÀ»Ïµå¼°¥ê¥å¡¦¥¸¥Ò¥ç¥ó´ÆÆÄ¤Ï2·î6Æü¡¢WBC¤òÀï¤¦´Ú¹ñÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼30¿Í¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÆâÌõ¤ÏÅê¼ê15¿Í