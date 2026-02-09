¹â¾¾³¤¾åÊÝ°ÂÉô ¹â¾¾³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤¬2025Ç¯¤Î¹áÀî¸©Æâ³¤°è¤Î³¤Æñ»ö¸Î¤ÎÈ¯À¸¾õ¶·¡ÊÂ®ÊóÃÍ¡Ë¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Á¥Çõ»ö¸Î¤Ï34ÀÉ¡ÊÁ°Ç¯Èæ2ÀÉ¸º¡Ë¡¢¿Í¿È»ö¸Î¤ÎÈï³²¼Ô¤Ï48¿Í¡ÊÁ°Ç¯Èæ8¿ÍÁý¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£ ¿Í¿È»ö¸Î¤Î¤¦¤Á¡¢»à¼Ô¡¦¹ÔÊýÉÔÌÀ¼Ô¤Ï¤¢¤ï¤»¤Æ15¿Í¤Ç¡¢Á°Ç¯¤è¤ê1¿ÍÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¥Þ¥ê¥ó¥ì¥¸¥ãー¤ËÈ¼¤¦³¤ÉÍ»ö¸Î¤Ï15¿Í¤ÇÁ°Ç¯¤è¤ê7¿ÍÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ Á¥Çõ»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿Á¥¤Ï34ÀÉ¤Ç¡¢ÆâÌõ¤Ï¥×¥ì¥¸¥ãー¥Ü&