²Î¼ê·ó½÷Í¥¤Î¥Ê¥Ê¤¬¥°¥ë¡¼¥×BIGBANG½Ð¿È¤ÎT¡¥O¡¥P¤Î13Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¿·¶Ê¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£ÁÐÊý¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï9Æü¡¢¡Ö¥Ê¥Ê¤¬T¡¥O¡¥P¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¤³¤Î±ÇÁü¤ÏºòÇ¯¤¹¤Ç¤Ë»£±Æ¤ò½ª¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£T¡¥O¡¥P¤Ïº£Ç¯1·î1Æü¡¢¸Ä¿Í¤ÎSNS¤Ç¡Ö¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë¡×¤È¼«¤éÃÎ¤é¤»¤¿¡£·Ç¼¨Êª¤Ë¤Ï¡ÖANOTHER DIMENSION¡ÊÂ¿½Å´ÑÅÀ¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤È¶¦¤ËºÜ¤»¤é¤ì¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ä¥³¥ó