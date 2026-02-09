『おでん学！』（紀文食品おでん研究班 編）おでんに特化したこの本を手にして、一体誰がこれを買うのだろうかと首をひねった。おでん学とあるが、おでんを学ぶということであろうか？はたまたもっと突っ込んだ、おでんの学問ということであろうか？どちらにせよ、どのような人の食指を動かすのであろうか？そんなことを思いつつページをめくり始めた。田楽に始まったおでんはやがて煮込みおでんとなり、明治期に現在の形