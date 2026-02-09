AI¤Î¿Ê²½¤¬À¨¤Þ¤¸¤¤¡£Àè·î¤ÎÂç³Ø¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¡£¤¢¤ëÄ´ºº¤ÇÊÆOpenAI¤¬¼çÍ×15²ÊÌÜÃæ9²ÊÌÜ¤ÇËþÅÀ¤ò¤È¤Ã¤¿¡£Ê¿¶ÑÀµÅúÎ¨¤Ï97¡ó¤Ç¡¢2Ç¯Á°¤Î66¡ó¤«¤éÂçÉý¤Ë¾å¾º¡£AI¤Î³Ø½¬Ç½ÎÏ¤¬Æñ´ØÂç³Ø¹ç³Ê¥ì¥Ù¥ë¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤¿¡£¢§Ê£»¨¤ÊÈ½ÃÇ¡¢ÁÏÂ¤À­¤Ï¿Í´Ö¤¬¾¡¤ë¤Ê¤É¤È¶¯¤¬¤Ã¤Æ¤â¡¢½êÁ§¡¢À¸¿È¤Î¼õ¸³À¸¤ÎÀµÅúÎ¨¤Ï58¡ó¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£AI¤ÎÆÀ°Õ¤ÊÍý¿ô·Ï¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢¹ñ¸ì¤ä±Ñ¸ì¤Ê¤É¤Ç¤µ¤¨ËþÅÀ¤Ë¶á¤¤²óÅú¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢AI¤Ë¤â¤Ï¤ä»à³Ñ¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤¨