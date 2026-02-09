「QUON（くおん）チョコレート」というブランドを知っていますか？看板商品は、日本全国のさまざまな食材を使い、その種類150以上というカラフルな「QUONテリーヌ」。2014年に愛知県豊橋市でスタートしたこの小さなブランドは、今や全国61拠点43店舗に拡大し、バレンタインシーズンには全国の大手百貨店の催事で、商品のチョコレートを求める行列ができるほど人気となりました。新作「ショコラテリーヌ ブロック」に込められた想い