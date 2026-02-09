八木沼純子さんの解説に視聴者の注目が集まった(C)産経新聞社ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体決勝が現地時間2月8日に行われ、日本は銀メダルを獲得した。金メダルは2大会連続で米国が手にしたが、日本とはわずか1ポイント差だった。【写真】「ほんと美人だよな！」八木沼純子さんの近影をチェック白熱の展開を中継した『NHK・Eテレ』ではスタジオ解説者としてスポーツコメンテーターの八木沼純子さんが出演し