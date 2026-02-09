「とびきり大粒ヨーグルト 白桃＆アロエ」北海道乳業は、「とびきり大粒ヨーグルト 白桃＆アロエ」を全国のコンビニエンスストア・量販店で、2月23日から販売する。長年好評を得ている「とびきり大粒」シリーズ。同商品は、大粒白桃と肉厚で食感豊かなアロエを使用し、ジューシーな美味しさとぷるぷるの食感を楽しんでもらえるヨーグルト。ヨーグルトベースには、北海道産の生乳を使用し、果肉のやさしい甘さを存分に引き出す味わ