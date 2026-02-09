ABCマートは、子ども靴ブランド「IFME」の様々な新幹線・列車のシューズを展開する人気シリーズ「IFME×TRAINシリーズ」とのコラボスニーカーを発売する。同モデルは、JR九州を代表する特急列車「ソニック」と「ゆふいんの森」をモチーフとしたデザインになっており、ABCマートの九州地方を中心とした一部店舗および公式オンラインストアで2月6日から先行発売を開始、その後4月頃からIFME公式オンラインストアで発売開始を予定して