リンガーハットは、国内のとんかつ専門店「浜かつ」全81店において、2月19日から商品の価格改定を実施する。昨今のエネルギーコストの継続的な上昇や、原材料・人件費・物流費のさらなる高騰を鑑み、やむを得ず商品価格の改定を行うという。平日17時まで提供している「ロースかつランチ」は好評を得ており、引き続き現行価格の1000円で販売する。「浜かつ」は、今後も美味しく、安全・安心で高品質の商品をお客様に安定して提供し