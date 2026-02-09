松屋フーズは、とんかつ専門店の「松のや」において、2月11日午後3時から、「ささみかつ」を発売する。特製のタルタルソースや鬼おろしポン酢など選べる定食に加え、ふわふわ玉子で綴じた親子丼も展開する。「ささみかつ定食」“高タンパク質・低脂肪”の鶏ささみ肉をふっくら仕上げた人気メニュー、しっとりやわらか「ささみかつ」が復活する。松のや特製のタルタルソースと味わう「ささみかつ定食」はもちろん、さっぱり大根おろ