¾¾»³±Ñ¼ùÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î8ÆüÉÕÀ¤³¦¥é¥ó¥­¥ó¥°¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¾¾»³±Ñ¼ù¤Ï14°Ì¤«¤é11°Ì¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£µ×¾ïÎÃ¤Ï88°Ì¤«¤é78°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£1°Ì¥¹¥³¥Ã¥Æ¥£¡¦¥·¥§¥Õ¥é¡¼¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¡¢2°Ì¥í¥ê¡¼¡¦¥Þ¥­¥í¥¤¡¢3°Ì¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥í¡¼¥º¡Ê¤È¤â¤Ë±Ñ¹ñ¡Ë¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡¢ÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤Ç¾¾»³¤Ë¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿¥¯¥ê¥¹¡¦¥´¥¿¥é¥×¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬¼«¸ÊºÇ¹â¤Î5°Ì¤Ë¾å¾º¤·¤¿¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë