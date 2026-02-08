【明治安田J2・J3百年構想リーグ】栃木シティFC 1−4 ベガルタ仙台（2月7日／CITY FOOTBALL STATION）【映像】18歳FWが神トラップ→25mループ弾ベガルタ仙台の“現役高校生Jリーガー”が、開幕戦で衝撃のスーパーゴールを叩き込んだ。18歳のFW古屋歩夢が放った神トラップからの超絶的なループシュートにサッカーファンが騒然としている。2月7日に行われた明治安田J2・J3百年構想リーグ第1節で、仙台は敵地で栃木シティFCと対戦